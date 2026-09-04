Ankara Pursaklar'da seyir halindeki araçta yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Ankara Pursaklar'da seyir halindeki araçta yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi

Ankara Pursaklar\'da seyir halindeki araçta yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi
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Ankara'nın Pursaklar ilçesi Altınova Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak araçta büyük çapta hasar oluştu ve araç kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Altınova Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın ön kısmını sararken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Altınova Mahallesi, Pursaklar, 3. Sayfa, İtfaiye, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Pursaklar'da seyir halindeki araçta yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Pursaklar'da seyir halindeki araçta yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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