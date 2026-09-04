Ankara Pursaklar\'da seyir halindeki araçta yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Altınova Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın ön kısmını sararken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.