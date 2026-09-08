Ankara Sincan'da çarpışan iki otomobilden biri yandı, otluk araziye sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Ankara Sincan'da çarpışan iki otomobilden biri yandı, otluk araziye sıçrayan yangın söndürüldü

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Ankara Sincan'ın Yenikent semtinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi, alevler otluk araziye sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı, kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ankara'da 2 aracın karıştığı kazada bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan araçtan yayılan alevler ise bölgedeki otluk araziye sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sincan'ın Yenikent semtinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçların birinde yangın çıktı. Otomobilden yayılan alevler kısa sürede bölgedeki otluk araziye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Kazada yanan araç kullanılamaz hale gelirken diğer otomobilde ise hasar oluştu. Kazada ve yangında ise herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Yenikent, İtfaiye, Sincan, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Sincan'da çarpışan iki otomobilden biri yandı, otluk araziye sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Sincan'da çarpışan iki otomobilden biri yandı, otluk araziye sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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