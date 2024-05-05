Ankara Sincan'da Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
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Ankara Sincan'da Zincirleme Trafik Kazası

Ankara Sincan\'da Zincirleme Trafik Kazası

Ankara'nın Sincan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

05.05.2024 17:12  Güncelleme: 17:14
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Ankara'nın Sincan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan'da aralarında belediye otobüsünün de yer aldığı 4 araç çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölen veya yaralanan olmadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara Sincan'da Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika

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