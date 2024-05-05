Ankara Sincan\'da Zincirleme Trafik Kazası

3.Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan'da aralarında belediye otobüsünün de yer aldığı 4 araç çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölen veya yaralanan olmadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA