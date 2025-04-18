Ankara Valisi Vasip Şahin, Beypazarı\'nda Asayiş Toplantısına Katıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Beypazarı ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik toplantısına katıldı.

Vali Şahin, bugün Beypazarı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz'dan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan'dan ve İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Yılmaz'dan asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplantının ardından Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ı ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Suluhan'da kurulan Hadimü'l Haremeyn Kutsal Emanetler Sergisini ziyaret eden Vali Şahin, ardından Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ile görüştü. - ANKARA