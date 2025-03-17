Ankara ve Antalya'da Fuhuş Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, fuhuş yaptırmak ve gasp suçlarına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, il genelinde fuhuş yapmak ve yaptırmak amacıyla sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarla hedef kişileri şüpheli kadınlarla özel konut veya otel odalarında buluşturduktan sonra, bu kişilerin para ve değerli eşyalarını gasp ettikleri belirlendi.

Bu çerçevede, 17 Mart 2025 günü saat 06.30'da 22 şüpheli şahsa yönelik 20 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 18 şüpheli Ankara'da, 2 şüpheli ise Antalya'da olmak üzere 20 şüpheli şahıs yakalandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada firari 2 şüpheli şahsa yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - ANKARA