Ankara ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarında 47 şüpheliye yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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Ankara ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarında 47 şüpheliye yasal işlem yapıldı

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Ankara ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarında 47 şüpheliye yasal işlem yapıldı
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 olayda 47 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 1 kilo 42 gram metamfetamin ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ankara ve ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında yaklaşık 1 kilogram miktarında metamfetamin ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 47 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ankara ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda; meydana gelen 12 olay sonucu, 47 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde; bin 440 adet hap, 2 bin 320 gram skunk, 2 bin 241 gram kubar esrar, 1 kilo 42 gram metamfetamin, 7 gram sentetik kannabinoid bonzai, 2 gram kokain, 96 kök kenevir bitkisi, 20 gram kenevir tohumu, 3 adet av tüfeği, 7 adet çadır, 5 adet elektronik terazi, 5 adet tabanca, 347 adet tabanca mühimmatı ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, konu hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
Narkotik Suçlar3. SayfaGüvenlikNarkotikAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarında 47 şüpheliye yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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