Anne-kızın akıma kapılarak hayatını kaybettiği sulama kanalı etrafına duvar örüldü - Son Dakika
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Anne-kızın akıma kapılarak hayatını kaybettiği sulama kanalı etrafına duvar örüldü

Anne-kızın akıma kapılarak hayatını kaybettiği sulama kanalı etrafına duvar örüldü

Osmaniye'de evlerinin yanından geçen sulama kanalında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden anne Cennet Üstün ve kızı Özlem Üstün'ün hayatını kaybettiği sulama kanalının etrafına duvar örüldü.

05.05.2025 10:13
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Osmaniye'de evlerinin yanından geçen sulama kanalında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden anne Cennet Üstün ve kızı Özlem Üstün'ün hayatını kaybettiği sulama kanalının etrafına duvar örüldü.

23 Nisan günü, Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'taki evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen Özlem Üstün (6), elektrik akımına kapıldı. Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet Üstün (37) de akıma kapıldı. Ağır yaralanan anne ile kızı, çevredekiler tarafından özel araçla kaldırıldıkları Toprakkale Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cennet Üstün ve kızı Özlem Üstün'ün elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği sulama kanalının etrafına duvar örüldü.

Olay sonrası kendisinin de elektrik akımına kapılmasına rağmen yeğeni ve yengesini sudan çıkardığını söyleyen amca Ömer Üstün, "Sulama suyu üzerinden geçen kabloda kaçak oluşmuş ve yeğenim oyun oynarken boruya teması halinde akıma kapılarak suya düşmüştür. Bunu önce ben fark ettim acele bir şekilde suya indim kaçağın olduğunu fark ettim beni de çarptı ama çocuğu çıkarmayı başardım. Annenin geldiğinden hiç haberim yoktu oğlum uyardı beni baba yengem deyince ben arkama döndüm yengem de suyun içinde tereddüt etmeden tekrar suya atladım elektrik çarpmasına rağmen yine de sudan çıkarmayı başardık ama kurtaramadık" diye konuştu.

"Biz yandık başka canlar yanmasın"

Kızını 23 Nisan çocuk bayramında kaybettiğini söyleyen baba Fikri Üstün ise, "Olay 23 Nisan günü gerçekleşti kızım ve eşimi kaybettim. Ateş derler düştüğü yeri yakar. İnşallah bu ihmaller son bulur da daha dikkatli çalışılır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuğunu kaybetmek çok kötü keşke bu çalışmalar bu olay yaşanmadan önce yapılsaydı. Yine de yapılması güzel biz yandık başka canlar yanmasın, daha dikkatli olunsun" dedi.

Gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı

Dava sürecinin başından sonuna kadar her anında bulunduklarını söyleyen ailenin avukatı Büşra Kapan, "Feci kazadan sonra Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma kapsamında şüphelilerden 4 kişinin tutuklu 5 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Tüm şüphelilerin tutuklu olarak yargılanması için sürecin baştan sonuna kadar takipçisi olacağız. Müvekkilimizin hak kaybına uğramaması için gerekli tüm hukuki desteği sağlayacağız" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Anne-kızın akıma kapılarak hayatını kaybettiği sulama kanalı etrafına duvar örüldü - Son Dakika

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