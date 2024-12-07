Anne Seminerleri ile Bağımlılığa Karşı Mücadele

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Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma tarafından, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında kadınlara seminer verildi.

Seminer, Alaçam Etyemez Mahallesi Merkez Camii Kur'an Kursu'nda yapıldı. Seminerde konuşan Alaçam İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, bağımlılığın dünyanın en önemli problemlerinden biri olduğunu söyledi. Şen, "Başta uyuşturucu olmak üzere her türlü olumsuz etkiye sahip bağımlılıkla mücadele konusunda anne ve babalara büyük sorumluluklar düşüyor. Bağımlılıkla mücadele konusunda devletimiz her türlü tedbiri alıyor ve önleyici çalışmalar yapıyor. Milli ve manevi değerlere bağlı, merhametli, karar alan, vicdanlı, 'hayır' demeyi bilen, vatanına ve milletine bağlı çocuklar yetiştirme gayretindeyiz. Böylece çocuklarımızın ve gençlerimizin bağımlılıkla karşılaşma ihtimali en aza indirmiş olacağız. Proje ilçemizde de başarılı bir şekilde uygulanıyor. Olumlu sonuçlar alıyoruz. Projenin hedef kitlesi olan annelerden bu projeleri sahiplenmelerini ve projenin geliştirilmesi yönünde katılımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Şen, proje ile ilgili bütün mahallelerde seminer vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN