Anne ve Kız Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; birlikte yaşayan 94 yaşındaki Durkadın Kandemir ile 54 yaşındaki özel birey kızı Bahar Kandemir, sabah ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

CANSIZ BEDENLERİNİ KOMŞULARI BULDU

Anne ve kızdan haber alamayan komşuları, öğle saatlerinde eve gittiklerinde her ikisini de yerde hareketsiz halde yattıkları gördükten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Durkadın Kandemir ile kızı Bahar Kandemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatlarını kaybeden anne kızın cenazeleri, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

GERİYE BİRLİKTE ÇEKTİKLERİ FOTOĞRAFLARI KALDI

Yaşama birlikte tutunmaya çalışan yaşlı anne ve kızından ise geriye birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldı. Anne kızın cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından Akalan Mahallesi'nde toprağa verilecekleri öğrenildi.