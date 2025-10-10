Anne ve Kız Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Anne ve Kız Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Anne ve Kız Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi
10.10.2025 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 94 yaşındaki anne ve özel birey kızı, sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda; birlikte yaşayan 94 yaşındaki Durkadın Kandemir ile 54 yaşındaki özel birey kızı Bahar Kandemir, sabah ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Isınmak için yaktıkları soba anne-kızın sonu oldu

CANSIZ BEDENLERİNİ KOMŞULARI BULDU

Anne ve kızdan haber alamayan komşuları, öğle saatlerinde eve gittiklerinde her ikisini de yerde hareketsiz halde yattıkları gördükten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Durkadın Kandemir ile kızı Bahar Kandemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatlarını kaybeden anne kızın cenazeleri, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Isınmak için yaktıkları soba anne-kızın sonu oldu

GERİYE BİRLİKTE ÇEKTİKLERİ FOTOĞRAFLARI KALDI

Yaşama birlikte tutunmaya çalışan yaşlı anne ve kızından ise geriye birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldı. Anne kızın cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından Akalan Mahallesi'nde toprağa verilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acıpayam, Güvenlik, 3-sayfa, denizli, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Anne ve Kız Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parka tartıştığı kişiyi öldüren sanıktan yasak aşk savunması Parka tartıştığı kişiyi öldüren sanıktan yasak aşk savunması
Giden gidene Süper Lig’de bir ayrılık daha Giden gidene! Süper Lig'de bir ayrılık daha
Şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu, karnından çıkan şoke etti Şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu, karnından çıkan şoke etti
İstanbul’da korkutan deprem İstanbul'da korkutan deprem
Olaydan önce video çektiği mesai arkadaşını çöp kamyonunda katletti Olaydan önce video çektiği mesai arkadaşını çöp kamyonunda katletti
Mantar toplarken göktaşı buldu Mantar toplarken göktaşı buldu

10:37
Taraftarların performans beklediği Talisca bakın nelerle uğraşıyor
Taraftarların performans beklediği Talisca bakın nelerle uğraşıyor
10:27
MSB’den “Gazze’de görev gücü“ açıklaması: Tevdi edilecek her türlü göreve hazırız
MSB'den "Gazze'de görev gücü" açıklaması: Tevdi edilecek her türlü göreve hazırız
10:06
Irmak Ünal’dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum
09:49
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde gizli kamera skandalı Hastaların görüntülerini kaydetmiş
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gizli kamera skandalı! Hastaların görüntülerini kaydetmiş
09:47
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze’den çekilmeye başladı
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı
09:36
İETT şoförünü işinden eden hareket
İETT şoförünü işinden eden hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2025 10:49:00. #7.12#
SON DAKİKA: Anne ve Kız Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.