Anneanne ve Torunu Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Anneanne ve Torunu Kazada Hayatını Kaybetti

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Aydın'da kum kamyonunun motosiklete çarpması sonucu anneanne ve 5 yaşındaki torunu öldü.

19.10.2024 16:22
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Kum kamyonunun altında kalan anneanne ve torunu hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Akçaköy yakınlarında motosikletin kum kamyonunun altında kalması sonucu meydana gelen trafik kazasında anneanne ve 5 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

Kaza, Akçaköy Mahallesi Ilıdağ-Başçayır Mahalleleri bağlantı yolunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halkköy Mevki yakınlarında bulunan bir kum ocağından kum taşıyan ve henüz sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 34 EBK 636 plakalı kamyon Akçaköy Mahallesi'ne seyir halindeyken Akçaköy Mahallesi'nden Ilıdağ Mahallesi istikametine ilerleyen İ.D. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Edinilen bilgiye göre; kazada motosiklet sürücüsü yola savrulurken Ayşe Dülmenci ile 5 yaşlarındaki torunu Ferdi Serinkan kamyonun altında kaldı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Ayşe Dülmenci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan torunu Ferdi Dülmenci'nin ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kabettiği öğrenildi.

Acı haberi duyarak kaza yerine gelen vatandaşlar ve ailenin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kum ocağından taşıma işemi yapan kamyonların tehlikeli sürüşleri ve yolda oluşturduğu hasarların sürekli olarak tepki çektiği bölgede olaydan sonra tüm kamyonların bölgeyi terketmesi dikkat çekti.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılıdı.

Bu arada kazada hayatını kaybeden Anneanne ve torunun komşu köydeki düğüne gittikleri öğrenildi.

Kaynak: İHA

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