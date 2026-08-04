Adam annesinin evinde uykusunda ölü bulundu

Ankara'dan 10 gün önce Kocaeli'ye annesinin yanına gelen 50 yaşındaki adam, annesi tarafından yatağında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, emekli olduktan sonra Ankara'dan ayrılarak 10 gün önce Hereke'de yaşayan annesinin yanına gelen Serdar Yalçınkaya (50), sabah saatlerinde annesi tarafından uyandırılmak istendi. Oğlunun yatağında hareketsiz yattığını fark eden annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık personelince yapılan kontrolde, yaklaşık bir yıl önce beynine pıhtı attığı öğrenilen Yalçınkaya'nın uykusunda hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesi ve otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yalçınkaya'nın cenazesinin, Hereke Merkez Sümer Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.