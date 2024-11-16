Annesinin tinerle öldürdüğü bebeğin babasının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Annesinin tinerle öldürdüğü bebeğin babasının ifadesi ortaya çıktı

Geniş Video İzle

İstanbul'da annesinin biberonuna koyduğu tinerle öldürdüğü bebeğin babasının ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde anneyle bebeği İstanbul'da bir otele yerleştirdiğini söyleyen baba sosyal medyada ev adresini ifşa ederek kendisini tehdit eden kişilerden şikayetçi oldu.

16.11.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenler'de 2 yaşındaki bebeğini biberonuna tiner koyarak öldüren anne kamuoyunda infial yarattı. Bebeğin babasının kendilerine sahip çıkmaması nedeniyle bunalıma girdiği için cinayeti işlediğini itiraf eden annenin ardından babanın da savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

'DİLEK'LE BEBEĞİ İSTANBUL'DA OTELE YERLEŞTİRDİM'

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan baba ifadesinde, eylülde annenin bebekle birlikte İstanbul'a geldiğini söyledi. Yılmaz E, "Dilek ile çocuğumuzu otele yerleştirdim. 25 Eylül günü 2 yaşındaki çocuğumuz Yunus Emre rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. 14 Kasım günü gece saatlerinde çocuğumuz öldü. Dilek çocuğumuzu zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti." dedi.

'EV ADRESİMİ İFŞA ETTİLER'

Olayın akabinde sosyal medyada kendisi ve Dilek Ç. ile ilgili hakaret ve tehdit içerikli çok sayıda yorum yapıldığını belirten Yılmaz E, "Ayrıca yorumlardan birinde ev adresim yazılıydı. Anlattığım olay ile ilgili beni kastederek hakaret ve tehdit içerikli yorumlar yapan, ayrıca ev adresimi ifşa eden şahıslarda şikayetçiyim. Söz konusu yorumların yapıldığı hesapları kullanan şahısları tanımıyorum. Ekran görüntülerini delil olarak sunuyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de yaşayan Dilek Ç, 2 yaşındaki bebeğiyle akrabalarının yanına geldiği İstanbul'da bir parkta otururken biberonunun içine koyduğu tineri bebeğine içirmişti.

Evde fenalaştıktan sonra yoğun bakıma alınan Yunus Emre bebek, 2 ay süren yaşam mücadelesini 14 Kasım'da kaybetmişti.

Anne, bebeğin sevgilisi Yılmaz E'den evlilik dışı dünyaya geldiğini ve babasının kendilerine sahip çıkmadığı için bunalıma girmesi nedeniyle bebeğini öldürdüğünü itiraf etmişti.

Anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Annesinin tinerle öldürdüğü bebeğin babasının ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: DHA

İstanbul, 3-sayfa, Esenler, Kilyos, Güncel, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Annesinin tinerle öldürdüğü bebeğin babasının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    Dünyanın Sonu geliyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:06 Beşiktaş’ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı Beşiktaş'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı
14:08 Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi
12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
17:44 Mike Tyson’dan tokat yiyen Jake Paul’dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle Mike Tyson'dan tokat yiyen Jake Paul'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle
17:44 Araç muayene ücretlerine büyük zam Araç muayene ücretlerine büyük zam
17:18 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
17:04 İstanbul’da Vale Ücretleri 2025’ten İtibaren Sabitleniyor İstanbul'da Vale Ücretleri 2025'ten İtibaren Sabitleniyor
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
16:56 Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu
16:43 Elon Musk’a şok: Bundesliga ekibi X’i terk etti Elon Musk'a şok: Bundesliga ekibi X'i terk etti
16:42 Kim Jong-Un’dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW’yi havaya uçurdu Kim Jong-Un'dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW'yi havaya uçurdu
16:26 Yapay Zeka, 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı Yapay Zeka, 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı
16:20 Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü
16:13 Cemal Enginyurt, Demokrat Parti’den ayrılıyor mu Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ayrılıyor mu? Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 15:50:41. #1.11#
SON DAKİKA: Annesinin tinerle öldürdüğü bebeğin babasının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.