Evin avlusundaki ağaç kamyonetin üzerine devrildi - Son Dakika
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Evin avlusundaki ağaç kamyonetin üzerine devrildi

Evin avlusundaki ağaç kamyonetin üzerine devrildi
23.07.2026 09:06  Güncelleme: 09:09
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Hatay'ın Antakya ilçesinde evin avlusundaki 16 yıllık ağaç, rüzgar nedeniyle park halindeki kamyonetin üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. Belediye ekipleri ağacı keserek temizlik yaptı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde evin avlusunda bulunan 16 yıllık ağaç, park halindeki kamyonetin üzerine devrildi.

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çaparoğlu, evde oturduğu esnada dışarda çatırtı sesleri duymaya başladı. Seslere bakmaya giden Çaparoğlu, evinin önünde duran 16 yıllık ağacın kamyonetin üzerine devrildiğini gördü. Çürüyen ağacın altında park halinde duran kamyonetin üzerine rüzgar nedeniyle ağacın devrildiği anlar kameraya yansıdı. Araçta maddi hasar oluşurken herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağacı keserek iş makinesiyle temizlik çalışması yaptı.

"Evin köşesinde duran ağaç, arabanın üstüne düştü"

Evinin önündeki ağacın birdenbire aracın üzerine düştüğünü ifade eden Mehmet Çaparoğlu, "Ben olay olduğunda evdeydim. Birdenbire çatır çutur sesler gelmeye başladı. Sese bakmaya geldiğimde arabanın üzerine ağaç devrildiğini gördüm. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama sanırım rüzgardan dolayı düştü. 16 yıllık bir ağaçtı. Herhangi bir yaralanma olmadı. Araçta maddi hasar var" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Olaylar, Antakya, Hatay, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evin avlusundaki ağaç kamyonetin üzerine devrildi - Son Dakika

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