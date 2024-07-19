Antakya'da 2 Otomobilin Karıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Antakya'da 2 Otomobilin Karıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, hastaneye sevk edildi.

19.07.2024 13:24
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada sıkışan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde meydana geldi. 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da 2 Otomobilin Karıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antakya'da 2 Otomobilin Karıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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