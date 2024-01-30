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Antakya'da arıtma tesisinde çalışan işçi su kanalına düştü - Son Dakika
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Antakya'da arıtma tesisinde çalışan işçi su kanalına düştü

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan bir arıtma tesisinde onarım çalışması sırasında su kanalına düşen bir işçi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Antakya\'da arıtma tesisinde çalışan işçi su kanalına düştü
30.01.2024 - 10:02,
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Hatay'ın Antakya ilçesinde arıtma tesisinde onarım çalışması sırasında su kanalına düşen 1 işçi yaralandı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde onarım çalışmaları sırasında kaza meydana geldi. Tesiste görevli personel, su kanalına düşerek yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özverili çalışma gerçekleştirerek yaralı personeli kurtardı. Kurtarılan personel, sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da arıtma tesisinde çalışan işçi su kanalına düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antakya'da arıtma tesisinde çalışan işçi su kanalına düştü - Son Dakika
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