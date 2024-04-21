Antakya'da atıl durumdaki eşyaların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Antakya'da atıl durumdaki eşyaların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Antakya\'da atıl durumdaki eşyaların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde atıl durumdaki eşyaların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

21.04.2024 23:44
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Hatay'ın Antakya ilçesinde atıl durumdaki eşyaların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde atıl durumdaki eşyaların bulunduğu alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerinde bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da atıl durumdaki eşyaların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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