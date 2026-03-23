Antakya\'da Bodrum Katında Yangın

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evin bodrum katında yangın çıktı.

Yangın, Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın bodrum katında başlayan yangında, kısa sürede bodrum katı dumanlar ile kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelerek alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü. Yangında bodrum kat zarar gördü. - HATAY