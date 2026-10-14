Antakya'da fuhuş kontrollerinde 3 şüpheli tespit edildi, 23 bin 200 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Antakya'da fuhuş kontrollerinde 3 şüpheli tespit edildi, 23 bin 200 TL ceza kesildi

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Antakya\'da fuhuş kontrollerinde 3 şüpheli tespit edildi, 23 bin 200 TL ceza kesildi
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Antakya'da Serinyol Mahallesi'nde fuhuş denetimlerinde 3 şüpheli tespit edildi. Fuhuş yaptığı belirlenen şahıslara 23 bin 200 TL idari para cezası uygulanırken, Azerbaycan vatandaşı 1 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde fuhuşa teşvik, aracılık ve imkan sağlama suçuna yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3 şüpheli tespit edilirken, fuhuş yaptığı belirlenen şahıslara toplam 23 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla polis ekipleri tarafından 12 Ekim tarihinde Serinyol Mahallesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde N.S., S.Ç. ve T.X. isimli şahısların fuhuşa teşvik, aracılık ve imkan sağlama suçunu işlediği belirlendi.

Denetimler kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen şahıslara toplam 23 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Azerbaycan vatandaşı 1 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA
Azerbaycan3. SayfaSerinyolAntakyaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Antakya'da fuhuş kontrollerinde 3 şüpheli tespit edildi, 23 bin 200 TL ceza kesildi - Son Dakika
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