Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'ndeki hurdalık alanda çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Sanayi sitesinde bulunan hurdalık alanda yangın çıktı. Hurdalık alanın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahalelerin ardından söndürüldü. Çıkan yangından hurdalık alan zarar gördü. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Antakya'da Hurdalık Alanda Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti - Son Dakika
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