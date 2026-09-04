Antakya'da internet kafe ve oyun salonlarına kapsamlı denetim yapıldı - Son Dakika
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Antakya'da internet kafe ve oyun salonlarına kapsamlı denetim yapıldı

Antakya\'da internet kafe ve oyun salonlarına kapsamlı denetim yapıldı
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Antakya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 41 iş yeri kontrol edilirken, 224 kişinin sorgulaması yapıldı. Ruhsatı bulunmayan 1 işletme hakkında tutanak tutuldu, işletmecilere gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde internet kafe ve oyun salonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 224 kişinin sorgulaması yapılırken, 41 iş yeri kontrol edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Eylül tarihinde ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde; özellikle okul çağındaki çocuk ve gençlerin asayiş suçlarından uzak tutulması ve huzur ortamının sağlanması amaçlandı.

Denetimlerde 224 şahsın sorgulaması ve kontrolü gerçekleştirilirken, 41 internet kafe ve oyun salonu denetlendi. İşletmecilere gerekli uyarı, tebliğ ve bilgilendirmeler yapıldı.

Denetimler sonucunda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı tespit edilen 1 işletme hakkında tutanak tutuldu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antakya, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antakya'da internet kafe ve oyun salonlarına kapsamlı denetim yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antakya'da internet kafe ve oyun salonlarına kapsamlı denetim yapıldı - Son Dakika
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