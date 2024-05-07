Antakya'da intihar girişiminde bulunan vatandaş ikna edildi - Son Dakika
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Antakya'da intihar girişiminde bulunan vatandaş ikna edildi

Antakya\'da intihar girişiminde bulunan vatandaş ikna edildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir vatandaş, intihar etmek için binaya çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu vatandaş ikna edilerek güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Vatandaşın güvenliği sağlanması için sakinleştirici verildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

07.05.2024 21:23
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Hatay'ın Antakya ilçesinde intihar etmek için binaya çıkan bir vatandaş, ikna çalışmalarıyla intihardan vazgeçirdi.

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bir vatandaş binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu vatandaş ikna edilerek güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Vatandaşın güvenliği sağlanması için sakinleştirici verilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da intihar girişiminde bulunan vatandaş ikna edildi - Son Dakika

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