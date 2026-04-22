Antakya'da Kaçak Alkol Operasyonu

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir esnafa ait ev ve iş yerinde satışa sunulan litrelerce kaçak alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 21 Nisan günü Küçükdalyan Mahallesi'nde D.G. isimli şahsın evinde ve iş yerinde arama yapıldı. Aramada 190 litre kaçak viski, 220 litre kaçak rakı, 80 litre etil alkol, 4 şişe (3,5 litre) bandrolsüz içki, 30 ml rakı yapım kiti, 30 ml viski yapım kiti, 630 adet kuru sıkı tabanca mermisi, 1 kuru sıkı tabanca şarjörü ve 36 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Esnaf olduğu markette kaçak alkolün satışını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY