Antakya\'da kamyonetle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı, kaza anı kamerada

Antakya'da kamyonetle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı, kaza anı kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'nın Güzelburç Mahallesi'ndeki Antakya-Reyhanlı çevreyolu kavşağında kamyonet, hafif ticari araçla çarpıştı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü, ihbar üzerine gelen ekiplerce araçtan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da kavşakta kamyonetle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi Antakya-Reyhanlı çevreyolu kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki kamyonet, kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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