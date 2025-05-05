Antakya\'da Kaza: 4 Yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde kaldırıma çarparak yan yatan Fiat Tofaş marka otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde yaşandı. Y.S. idaresindeki 31 LE 470 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, kaldırıma çarparak yan yattı. Kazada yan yatan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 4 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - HATAY