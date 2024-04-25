Antakya'da konteyner kentinde çıkan yangında 4 konteyner kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Antakya'da konteyner kentinde çıkan yangında 4 konteyner kullanılamaz hale geldi

Antakya\'da konteyner kentinde çıkan yangında 4 konteyner kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan konteyner kentinde çıkan yangın sonucunda 4 konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

25.04.2024 19:40  Güncelleme: 19:57
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Hatay'ın Antakya ilçesinde konteyner kentte çıkan yangında 4 konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 18.45 sıralarında Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde bulunan Ankara Sanayi Odası konteyner kentinde çıktı. Afetzede vatandaşların yaşadığı konteynerde çıkan yangın, kısa sürede çevredeki diğer konteynerlere de yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 4 konteyner kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da konteyner kentinde çıkan yangında 4 konteyner kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antakya'da konteyner kentinde çıkan yangında 4 konteyner kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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