Antakya'da Konteyner Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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Antakya'da Konteyner Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Antakya\'da Konteyner Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinin Derince Mahallesi'nde bulunan bir konteynerda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası soğutma işlemleri yapıldı ve yanmış konteyner kullanılamaz hale geldi.

24.02.2024 12:28
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Hatay'ın Antakya ilçesinde konteynerda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesinin Derince Mahallesi'nde bulunan bir konteynerda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası soğutma işlemleri gerçekleştirildi. Yanan konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antakya'da Konteyner Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antakya'da Konteyner Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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