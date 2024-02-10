Antakya'da Konteynerda Çıkan Yangına İtfaiye Müdahale Etti - Son Dakika
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Antakya'da Konteynerda Çıkan Yangına İtfaiye Müdahale Etti

Antakya\'da Konteynerda Çıkan Yangına İtfaiye Müdahale Etti

Hatay'ın Antakya ilçesinde Güzelburç Mahallesi'nde bir konteynerda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını diğer konteynerlere sıçramadan söndürdü. Yangın sonucunda konteyner kullanılamaz hale geldi.

10.02.2024 14:06
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Hatay'ın Antakya ilçesinde konteyner da çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bir konteyner da yangın meydana geldi. Konteyner kent içerisinde konteyner da yangın çıktı. Konteyner da çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangının diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antakya'da Konteynerda Çıkan Yangına İtfaiye Müdahale Etti - Son Dakika
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