Antakya\'da kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 metre derinliğindeki kuyuya düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerininçalışmasıyla kurtarıldı.
Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'nde bulunan 4 metrelik kuyuya köpek düştü. Köpeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kuyuya merdiven yardımıyla inen itfaiye personeli, köpeği kurtardı. Sağlık kontrolleri yapılan köpek yeniden yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
