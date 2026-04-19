Antakya'da kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Antakya'da kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Antakya'da kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
19.04.2026 00:49  Güncelleme: 00:51
Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiyeciler, merdivenle kuyuya inerek köpeği sağ salim dışarı çıkardı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 metre derinliğindeki kuyuya düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerininçalışmasıyla kurtarıldı.

Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'nde bulunan 4 metrelik kuyuya köpek düştü. Köpeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kuyuya merdiven yardımıyla inen itfaiye personeli, köpeği kurtardı. Sağlık kontrolleri yapılan köpek yeniden yaşam alanına bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Olaylar, Hatay, Son Dakika

