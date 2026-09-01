Antakya'da Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Antakya ilçesindeki metruk binada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde metruk binada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesi Dutdibi Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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