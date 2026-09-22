Antakya\'da minibüsün motoru alev aldı, yangın çevreye yayılmadan söndürüldü

Antakya'da minibüsün motoru alev aldı, yangın çevreye yayılmadan söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Kuruyer Mahallesi'nde seyir halindeki minibüsün motor kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin çevreye yayılması önlenirken araçta hasar oluştu ve araç çevresinde soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde minibüsün motor kısmında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Kuruyer Mahallesi'nde seyir halindeki minibüsün motor kısmından alevlerin yükselmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından araçta ve çevresinde soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında araçta hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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