Antakya'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antakya'da Motosiklet Kazası

Antakya\'da Motosiklet Kazası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havada takla atarak yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havada takla atarak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Otomobil, yola çıktığı esnada aynı şeritten gelen motosikletle çarpıştı. Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü takla atarak havaya uçtu. Yaralanan motosiklet sürücüsünün havada takla attığı anlar kameraya yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Antakya, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antakya'da Motosiklet Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
TCMB’den Döviz Dönüşüm Desteğine Yeni Düzenleme TCMB'den Döviz Dönüşüm Desteğine Yeni Düzenleme
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

10:08
Sanchez’e kaos üstüne kaos İsrail’e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı
Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı
09:51
Güllü’nün ölümünde şoke eden iddianame Kızına ağırlaştırılmış müebbet istendi
Güllü'nün ölümünde şoke eden iddianame! Kızına ağırlaştırılmış müebbet istendi
09:18
Dünyanın gözü İspanya’da: Göçmenlere karşı bakın ne yaptılar
Dünyanın gözü İspanya'da: Göçmenlere karşı bakın ne yaptılar
09:18
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
08:55
Trabzonspor’dan futbol dünyasını sarsacak transfer Mohamed Salah geliyor
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor
08:37
125 yıllık köklü Türk bankası ABD’li şirkete satıldı
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 10:23:30. #7.13#
SON DAKİKA: Antakya'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.