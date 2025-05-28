Antakya\'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde olan otomobilde yangın çıktı. Alevlere teslim olan otomobili gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı araç kullanılmaz hale geldi.