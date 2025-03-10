Antakya\'da Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde ve şahısların üstünde silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay'da polis ekipleri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince 7 Mart tarihinde Antakya ilçesi Narlıca Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan M.A.K. ile K.K.'nın yapılan üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 1,79 gram metamfetamin ve 3,95 gram esrar ele geçirildi. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY