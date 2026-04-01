Hatay'ın Antakya ilçesinde otlanırken su kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antakya ilçesi Apaydın Mahallesi'nde otlanan inek, sulama kanalına düşerek mahsur kaldı. İneğin çırpınışını gören sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ineği kurtarmak için çalışmalara başladı. Halatların ineğe bağlanmasının ardından kepçe yardımıyla inek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Sulama kanalından kurtarılan inek, ekipler tarafından sahibine teslim edildi. - HATAY