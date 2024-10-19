Antakya\'da Trafo Patlaması Alarm Verdi

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Hatay'ın Antakya ilçesinde vatandaşları tedirgin eden trafo patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Antakya ilçesi Biniciler Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosunda gece saatlerinde patlama yaşandı. Büyük bir sesle patlayan trafonun ardından 5 mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Trafo patlaması mahalle sakinleri arasında korkuya sebep oldu. Depremzede vatandaşların paniğe kapılmasına neden olan trafonun patlama anı kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, patlamayla birlikte çevreye kıvılcım yayıldığı görüldü.

"Bu patlamalar sık sık olduğu için rahat bir nefes alamıyoruz"

Trafolarda sık sık patlama yaşandığını dile getiren Biniciler Mahalle Muhtarı İbiş Hamzalı, "Bu patlamadan 2 ay önce de böyle bir patlama oldu. Bu trafo patlamıştı. Bembeyaz bir ışık parladı ve patlama sesi de çok büyüktü. Burada yaşayan insanlar korkmaya başladı. Zaten evimiz olmadığı için çok stresliyiz. Mahallemiz zaten yok oldu. Sağlam kalan mahallelerde bu şekilde sağlıklı yaşamıyor. Bu patlamalar sık sık olduğu için rahat bir nefes alamıyoruz. Biz bir an önce bunu muhafaza edilmesini rica ediyoruz. Çocuklarımızın rahat bir uyku uyumasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY