Antakya'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı olmadan söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan ev yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesine bağlı Zülüflühan Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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