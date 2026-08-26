Antakya'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Antakya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Antakya\'da Yangın Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan bahçe yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bahçe alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle geniş alana sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Yangın, Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak geniş alana yayılması önlendi.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Antakya, Bahçe, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antakya'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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