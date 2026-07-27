Antakya\'da Yaşlı Adamın Ölümüne Neden Olan Kaza

Hatay'ın Antakya ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı 72 yaşındaki Havran Ataşer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza; Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi Dericiler Kavşağında yaşandı. Seyir halinde olan A.A. idaresindeki 31 AGR 176 plakalı otomobil, 72 yaşındaki yaya Havran Ataşer'e çarptı. Kazada yaşlı adam ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.