Emlakbank Müteahhidi Hakkında İddianame

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Hatay'ın Antakya ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde 169 kişinin hayatını kaybettiği 'Emlakbank' sitesinin müteahhidi Mehmet Özat hakkında iddianame hazırlandı. Özat, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen iki depremde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki 'Emlakbank Konutları 1. Etabı'nda 169 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, tutuklu sanık Mehmet Özat ile diğer müteahhitler Erten Elçi, Mehmet İhsan Aydeğer ve Abdullah Aytaç Kınay hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla, 3 yıldan 22,5'ar yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

'Nervürsüz demir kullanıldı'

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede yer verilen ön bilirkişi tespit raporunda konutların inşasında kullanılan demirlerin nervürsüz demir olduğu binanın depremde yıkılmasına neden olan ana unsurunun bu olduğu belirtildi. Bina kolonlarının özellikle tabliye ile birleştiği kısımlarda betonun özelliğini kaybettiği bilgisi raporda yer alırken, demir işçiliğinin özensiz yapıldığı ve sonucunda kolonların tabliye ile birleştiği noktalardan kırılmasına sebep olduğu anlatıldı.

Raporda yapının kolon ve kirişlerinde bulunan etriye ile çirozların düzensiz yerleştirildiği ve fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmadığı tespitine yer verildi.

"Emlakbank konutları 1. Etabın müteahhitti ben değilim"

Hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen sanık Özat, "Hatay ili Antakya ilçesinde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli deprem sonucunda yıkılan Emlakbank konutları 1. Etabın müteahhitti ben değilim. Bana okumuş olduğunuz müşteki ifadelerinde ve dilekçelerinde her ne kadar Emlakbank 1. Etabın müteahhitliğini benim yaptığımı ifade etmiş ve dilekçelerinde bu şekilde benim müteahhit olduğuma yönelik beyanda bulunmuş iseler de bu ifadeler doğruyu yansıtmamaktadır. Bu zamana kadar çok sayıda bina yaptım ve Kahramanmaraş merkezli depremden kaynaklı müteahhitliğini üstlendiğim ve yıkılan bina sayısı 3 ya da 4 olarak biliyorum ve bu yıkılan binalarda yaklaşık olarak 40-45 yıllık binalardır. Son 10 yıl içinde yapmış olduğum yeni tarihli binaların hiçbiri yıkılmadı" dedi.

'Suçu hayatını kaybeden müteahhitte attı'

Yaşanan depremde yıkılan konutların müteahhittin kendisi olmadığını iddia eden Sanık Özat, "Emlakbank konutlarının müteahhitliğini Nurettin Mertayak yapmıştır ve ben Hatay KOM Şube Müdürlüğünün araştırma tutanağında neden beni müteahhit olarak belirttiklerini bilmiyorum. Ben Emlakbank konutlarının 2. Etabın müteahhitliğini Nurettin Mertayak ile beraber yürütmüştük. Bu 2. Etapta herhangi bir yıkım olmadığı gibi can kaybının da olmadığını biliyorum" iddialarına yer verdi.

İddianame Hatay 3.Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, sanık Abdullah Aytaç Kınay hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verildi. Sanıklar 28 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

'Olayın geçmişi'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bazı binaların müteahhidi olan Mehmet Özat hakkında, Antakya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı. Özat, Ankara'daki bir AVM'nin açık otoparkında depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar tarafından fark edilip gözaltına alınmıştı. Beytepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından Ankara'da gözaltına alınan Özat, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara adliyesine getirildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten Antakya'daki cumhuriyet savcısına ifade veren Özat, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Antakya Sulh Ceza Hakimliğince SEGBİS üzerinden sorgulanan Mehmet Özat, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA