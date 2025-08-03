Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yayılmadan kontrol altına alındı. Ekipler, ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Antakya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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