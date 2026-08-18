Antakya'daki Yangın Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Antakya ilçesindeki küspe yağ fabrikasında çıkan yangın can kaybı olmadan söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde küspe yağ fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde bulunan bir küspe yağ fabrikasında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Kaynak: İHA
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