Antakya Narlıca'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antakya Narlıca'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya Narlıca\'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya Narlıca Mahallesi'nde park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Vatandaşların 112'ye bildirmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangında otomobil, alevlere teslim oldu. Otomobilin yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeNarlıcaAntakyaGüncelHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın’ın ilk tercihi belli oldu Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor Sergen Yalçın'ın ilk tercihi belli oldu! Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor
Görevinden istifa eden İsmail Kartal’dan flaş itiraf Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf
Kocaeli Karamürsel’de 112’ye gelen ihbar sonrası 7 katlı Cansever Apartmanı boşaltıldı Kocaeli Karamürsel'de 112'ye gelen ihbar sonrası 7 katlı Cansever Apartmanı boşaltıldı
Netanyahu’nun koalisyonu geride Ben-Gvir’den şaşırtan sözler Netanyahu'nun koalisyonu geride! Ben-Gvir'den şaşırtan sözler
Nijerya’da cuma namazı sırasında katliam Ölü sayısı 62’ye yükseldi Nijerya'da cuma namazı sırasında katliam! Ölü sayısı 62'ye yükseldi
Ankara’da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu Ankara'da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu
08:54
Bu kez Zeki Murat Göle değil İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim
Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim
08:26
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown’a çok ağır ceza kapıda
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a çok ağır ceza kapıda
08:22
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
08:14
Eski Yunan Başbakanı’ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
Eski Yunan Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
08:13
Canlı yayında skandal Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
07:40
Bukele’nin tehdidine çete liderinden yanıt Gerilim büyüyor
Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 09:07:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Antakya Narlıca'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei