Antalya'da gerçekleştirilen Kafes 39 operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da gerçekleştirilen Kafes 39 operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Antalya\'da gerçekleştirilen Kafes 39 operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirilen Kafes 39 operasyonunda, Antalya, Adana ve Konya'da 16 hedef şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 10 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 140 adet fişek, uyuşturucu madde, senetler ve dijital materyaller ele geçirildi.

15.02.2024 16:49  Güncelleme: 16:52
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Antalya'nın Manavgat ilçesi merkezli olmak üzere Antalya, Adana ve Konya'da gerçekleştirilen planlı Kafes 39 operasyonunda 16 hedef şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, silah ticareti, fuhşa yer ve imkan sağlama, insan ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama" suçlarına yönelik Manavgat Merkezli olmak üzere Antalya, Adana ve Konya illerinde Kafes 39 operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 16 hedef şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında ara yakalamalarla birlikte 10 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, değişik çaplarda 140 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde, 3 adet senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da gerçekleştirilen Kafes 39 operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da gerçekleştirilen Kafes 39 operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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