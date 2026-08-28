Aksu’da ormanlık ve zeytinlik alanda yangın

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın, depoların arka bölümünde etkili oluyor. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken alevlerin ulaştığı 2 katlı bir ev ise itfaiyenin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Mandırlar Mahallesi'nde başladı. Depoların hemen arkasındaki ormanlık ve zeytinlik alanda etkili olan yangın nedeniyle bölgeden yoğun duman yükseldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Aksu belediyesi ekipleri sevk edildi. Yangının etkili olduğu alana giriş yapılamazken, şu ana kadar evlere ve iş yerlerine sıçrayan bir olumsuzluk bulunmuyor. Alevlerin zeytin ağaçlarının bulunduğu alan ile ormanlık alanda etkili olması üzerine yangın söndürme helikopteri de bölgede çalışmaya başladı. Alevlerin ulaştığı 2 katlı bir bina ise, bölgedeki itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.