Antalya Aksu'daki orman yangınında 610 personel alevlere müdahale ediyor - Son Dakika
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Antalya Aksu'daki orman yangınında 610 personel alevlere müdahale ediyor

Antalya Aksu\'daki orman yangınında 610 personel alevlere müdahale ediyor
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Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve Kepez ilçesine kadar ulaştı. Havanın kararmasıyla hava desteğinin kesilmesi üzerine ekipler, 110 arazöz ve 610 personelle karadan müdahaleyi sürdürüyor; tehdit altındaki bazı mahalleler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve rüzgar sebebiyle hızla yayılan yangınla mücadele devam ederken, havanın kararması sebebiyle hava desteği olmadan yapılan çalışma, alevlerin kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.

Öğle saatlerinde başlayan yangına ilk etapta 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel ile müdahale edildi. Saatler süren çalışma sırasında yangının enerjisiyle etrafa yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlar alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Havanın karamasıyla birlikte ise mücadele 110 arazöz ve su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 610 teknik personel ve yangın işçisi ile devam ediyor. Hava desteğinin olmaması mücadeleyi güçleştirirken bazı bölgelerde tedbir amaçlı yerleşim alanlarının boşaltıldığı bildirildi.

Alev ve dumanlar 70 kilometre uzaktan görüntülendi

Antalya'nın merkeze 20 kilometre mesafedeki merkez ilçesi Aksu'da çıkan orman yangınında gökyüzüne ulaşan alev ve dumanlar 70 kilometre mesafedeki Manavgat'tan da görüldü. Yangın anında gökyüzünde oluşan siyah duman bulutu, havanın kararmasıyla birlikte yer yer kızıl alevlere dönüşmeye, gökyüzünde kırmızı bir bulut oluşturmaya başladı.

Havanın kararmasıyla birlikte sadece karadan müdahale edilen yangında, alevler geceyi kırmızıya bürüdü. Yangın kentin farklı ilçelerinden de görüntülendi.

Karaöz Mahallesi'nde başlayıp rüzgarın etkisiyle Yeşilkaraman Mahallesi'ne sıçrayan yangının bu noktada önünün kesilebilmesi için çaba sarf ediliyor. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerleri ekipler tarafından boşaltıldı. Jandarma ve polis ekipleri tehlikeli noktalara giriş çıkışları kapattı.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yaldırım, yangının zaman zaman kontrolden çıktığını ve Antalya merkez Kepez ilçesine kadar uzandığını belirterek, "Kepez Kızıllı bölgesine kadar uzandı, hava karardığı için havadan müdahale yok, Yeşilkaraman ve Karaöz'de tedbir amaçlı boşaltılan evler var" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Antalya Aksu'daki orman yangınında 610 personel alevlere müdahale ediyor - Son Dakika

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