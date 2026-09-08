Antalya Aksu'daki orman yangınında alevler beton fabrikasını tehdit etti, vinçler müdahale etti

Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve rüzgar sebebiyle hızla yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Hava desteği olmayan ve rüzgarın hızıyla bir mahalleden diğerine sıçrayan yangında alevlerin tehdit ettiği beton fabrikasında vinçler de devreye girip su sıktı.

Öğle saatlerinde Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Yeşilkaraman Mahallesi'ne sıçrayan yangına ilk etapta 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel ile müdahale edildi. Saatler süren çalışma sırasında yangının enerjisiyle etrafa yayılan yanıcı maddelerin oluşturduğu spot yangınlar alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Havanın kararmasıyla birlikte ise mücadele 110 arazöz ve su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 610 teknik personel ve yangın işçisi ile devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri, TOMA'lar ve bölge sakinleri de destek veriyor.

Zamanla yarış

Şiddetli poyraz nedeniyle alevlerin yayılım hızı ekipleri adeta zamanla yarıştırıyor. Yangının tehdit ettiği beton fabrikası yakınında bir anda alevler yükseldi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan söndürme çalışmasını sürdürürken bir yandan da fabrika ve diğer yerleşim alanlarının etrafını çembere aldı. Zaman zaman alevlerin yanaştığı fabrikada, vinçler de su tutarak yangının fabrikaya sıçramasını önlemeye çalıştı.

"Ciğerlerimiz Yanıyor"

Yangın söndürme çalışmalarını vatandaşlar da endişeli gözlerle izlediler. Aksu Macun Mahallesi'nde yaşayan Ali Görderen, "İnşallah kesilir. Ciğerlerimiz yanıyor. Zaten burası kaldı. Bizim oralar bitti yani. Karaöz'den başladı. Gündüz görmüştüm, şimdi buraya geldi" dedi.