Antalya-Alanya D400'de tur otobüsü ile minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı, 1'i ağır - Son Dakika
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Antalya-Alanya D400'de tur otobüsü ile minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı, 1'i ağır

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Antalya-Alanya D400\'de tur otobüsü ile minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı, 1\'i ağır
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Antalya'nın Serik ilçesinde D400 Karayolu'nda tur otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar Serik Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılırken, 1 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi; polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tur otobüsü ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Antalya- Alanya D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya'dan Serik yönüne seyreden Ahmet A. yönetimindeki 07 CEJ 917 plakalı servis minibüsü ile Alparslan K'nin kullandığı 07 CDN 349 plakalı tur otobüsü çarpıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşanırken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya-Alanya D400'de tur otobüsü ile minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı, 1'i ağır - Son Dakika
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