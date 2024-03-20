Antalya Burdur karayolu üzerinde tekeri patlayan araç takla atarak devrildi: 1 yaralı
BURDUR - Burdur-Antalya karayolunda seyir halinde olan otomobilin lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkıp taklalar atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza Burdur- Antalya karayolu Kuzköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bucak'tan Burdur istikametine seyir halinde olan Mustafa Serkan İ.idaresindeki 07 P 4269 plakalı Renault marka otomobilin seyir halinde lastiğinin patlaması sonucunda kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarında bulunan araziye devrildi. Kaza sonucu sürücü Mustafa Serkan İ. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan Mustafa Serkan İ. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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