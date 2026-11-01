Antalya-Burdur yolu Çubukbeli\'nde ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya- Burdur yolu üzerinde kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Antalya-Burdur yolu Çubukbeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur istikametine seyir halindeki plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulmaya başladı. Taklalar atarak yol kenarına savrulan otomobil ters döndü. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla ters dönen araçtan çıkartılan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.