Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 702 sayfalık iddianame

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında tutuklu Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında 702 sayfalık iddianame düzenlendi. İddianamede, Böcek'in yanı sıra oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile çeşitli belediye yöneticileri ve iş adamları hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Seçim süreci ve reklam ödemeleri iddiası

İddianamede yer alan ilk eylemde, 2024 yerel seçimleri sürecinde yürütülen propaganda çalışmaları kapsamında yapılan reklam harcamalarının bazı iş adamlarına fatura ettirilerek karşılandığı öne sürüldü. Bu kapsamda Anadolu Reklam adlı firma tarafından düzenlenen faturalar üzerinden milyonlarca liralık ödeme yapıldığı, söz konusu ödemelerin icbar suretiyle irtikap ve haksız mal edinme suçlarını oluşturduğu değerlendirildi.

Boşanma tazminatı suçtan elde edilen gelirle karşılandı iddiası

İddianamede, Mustafa Gökhan Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu adına lüks bir dubleks daire alındığı, daire bedelinin yanı sıra geçmişe dönük kira ödemelerinin elden teslim edildiği iddiasına yer verildi. Ayrıca yaklaşık 80 milyon lira tutarında boşanma tazminatı ödendiği, bu paranın bir bölümünün döviz cinsinden temin edildiği, kalan kısmının ise lüks araç alımlarında kullanıldığı öne sürüldü.

Çocuklar üzerine villa, yakınlara araç ve daire geçirildi

İddianamede, Muhittin Böcek ile Zuhal Böcek'in ortak çocukları adına lüks villa alındığı, bu alımların döviz ve altın alım-satımı görüntüsü verilerek gerçekleştirildiğine ilişkin tespitlere yer verildi. Bunun yanı sıra, şüphelilerin yakınları adına Land Rover, Audi ve Mini Cooper marka lüks araçlar alındığı, bazı araçların elden nakit ödeme yöntemiyle temin edildiği belirtildi.

Rolex saatler ve elden para iddiaları

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda Rolex marka saatlere el konulduğu, bu saatlerin bazı iş adamları tarafından satın alındığı ve şüphelilere teslim edildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. İddianamede ayrıca, bazı iş adamlarının belediyedeki iskan ve ruhsat işlemlerinin hızlandırılması karşılığında elden para verdiği iddiasına da yer verildi.

İskan ve ruhsat karşılığında daire ve dükkan talep edildi

İddianamede, özellikle Aksu Altıntaş bölgesinde faaliyet gösteren müteahhitlerden, iskan ve ruhsat işlemlerinin hızlandırılması karşılığında daire ve iş yeri talep edildiği tespitine yer verildi. Bazı müteahhitlerin mağdur olmamak adına bu talepleri kabul etmek zorunda kaldıklarını beyan ettikleri, bu kapsamda çok sayıda dükkanın farklı kişiler adına devredildiği kaydedildi.

Müteahhitlerden bağış adı altında talepler

Dosyada, bazı müteahhitlerin iskan süreçlerinde vakıflara bağış yapmaya icbar edildikleri, ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesine araç hibesi gibi taleplerle karşı karşıya kaldıkları iddiaları da yer aldı.

Başsavcılık suç gelirlerinin müsaderesini talep etti

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında el konulan yaklaşık 170 milyon lira tutarındaki nakit mevduat ile birlikte; 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, lüks saatler ve elektronik eşyalar dahil olmak üzere toplam değeri yaklaşık 258 milyon 600 bin lira olan malvarlığının müsaderesini talep etti.

İddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi

Hazırlanan 702 sayfalık iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilerek 2026/23 iddianame değerlendirme numarasıyla kayda alındı. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, şüphelilerin önümüzdeki süreçte ağır ceza mahkemesinde yargılanması bekleniyor. - ANTALYA